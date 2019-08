Wout van Aert wil in winter crossen rijden

Van Aert liep een diepe vleeswond in zijn rechterbeen op en is tweemaal geopereerd. ,,De eerste zes weken moet ik het rustig aan doen om het weefsel de kans te geven helemaal te herstellen", vertelt hij. ,,Daarna mag de belasting worden opgevoerd en hoop ik mijn conditie weer op te bouwen want die zit nu ver onder nul. Ik hoop deze winter nog een aantal crossen te rijden, al is het maar als voorbereiding op het voorjaar. Maar crossen vraagt een grote belasting van mijn heup en veel spieren die geraakt zijn. Dat maakt het moeilijker. Mijn doel is in het voorjaar weer mijn oude niveau te halen en liefst nog een beetje beter.”