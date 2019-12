Worst wint veldrit in Zonhoven met volledig Oranje-podium

Worst en Alvarado moesten zich met name in de laatste ronde langs achterblijvers manoeuvreren. Het parcours in Zonhoven met de beruchte ‘kuil’ zorgde voor tal van stilgevallen rensters. ,,Best lastig”, erkende Worst, die ook nog even met haar fiets in die van Alvarado haakte. ,,Gelukkig konden we snel verder. Ceylin had een klein gaatje op mij na de laatste afdaling. Ik kon nog terugkomen en daarna was het alles of niets in de spurt.” Voor Worst was het haar eerste zege in de Superprestigereeks dit seizoen.