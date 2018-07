WK wielrennen in 2025 in Afrika? UCI roept op tot bid

Een brief hiervoor is naar alle vijftig nationale federaties van de Afrikaanse wielerbond CAC gestuurd. ,,De organisatie van het vlaggenschip van de UCI in Afrika in 2025 zal een belangrijke stap vooruit zijn in de groeiende populariteit van onze sport'', legt UCI-voorzitter David Lappartient uit. ,,Het is een kans waarbij de beste wielrenners van de wereld, honderden journalisten en duizenden wielerfans voor de allereerste keer samenkomen in Afrika voor de duur van acht dagen. Ik dring er met nadruk bij de nationale federaties in Afrika op aan om een bid uit te brengen voor dit historische evenement."