'Winnaar Ronde van San Juan betrapt op gebruik CERA'

Cera is een variant van epo, waar eerder Riccardo Riccò, Leonardo Piepoli en Davide Rebellin voor werden gepakt. Ook een ploeggenoot van Najar bij Sindicato Empleados Públicos of San Juan zou betrapt zijn op het gebruik van verboden middelen tijdens de zevendaagse rittenkoers door Argentinië. De UCI heeft echter nog niets bevestigd over de zaak.



Najar won die Ronde van San Juan voor de 41-jarige Óscar Sevilla. De Spanjaard mag nu, ruim vier maanden na de wedstrijd, weer denken aan de eindzege. Bij een schorsing van Najar zal Sevilla eindwinnaar worden.



Sevilla brak in 2001 door met winst van het jongerenklassement in de Tour de France en een tweede plaats in het eindklassement van de Vuelta.