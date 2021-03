Windtunnel woensdag: Wat is een gabba en is ie sneller dan een regenjackie?

Gabriel Rasch had een idee. Jarenlang had hij, net als de rest van het peloton, rondgereden in veredelde vuilniszakken als het regende. Lelijke, wapperende dingen die vaak meer weg hadden van een parachute dan van een regenjack. Dat kon anders. Rasch ontwikkelde, samen met het Cervélo Test Team, een nieuw jack. Wind- en waterdicht aan de voorkant, ademend aan de achterkant. Naam: de Gabba, vernoemd naar de bedenker. Dat was overigens het enige dat hij er aan overhield: het idee werd in no time overgenomen door talloze fabrikanten, Rasch kreeg er alleen de schouderklopjes voor.

Tegenwoordig rijdt het hele peloton met gabba’s. In de regen, in de kou, in de koers en tijdens trainingen: gabba’s, gabba’s, gabba’s. Alsof er geen andere kledingstukken bestaan. Toegegeven: het is warmer, het is mooier. Maar is het ook sneller? We testten uit in de windtunnel wat nu eigenlijk aerodynamischer is: een regenjack of een gabba?