Windtunnel Woensdag: Hoeveel langzamer zijn de wielerpakken uit de jaren '80?

VideoIn Windtunnel Woensdag gaan de mannen van In Het Wiel de windtunnel in om het antwoord te vragen op de grote vragen rondom de aerodynamica van het fietsen. Hoe werkt dat, zo’n windtunnel? Maakt het écht zoveel uit, een paar snelle sokken of een andere helm? En zoja: hoeveel? In aflevering 1: Oud versus nieuw.

Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat wielrenners wapperende truitjes aan hadden. Met regenjackjes die op parachutes leken en met rugnummers die zeilden in de wind. Tijdrijden was alleen iets voor een paar specialisten en klassementsrenners; de rest van het peloton maalde er niet om. Aerodynamica was iets voor vliegtuigbouwers, niet voor wielerploegen.

De laatste tien jaar is de invloed van wetenschap in het wielrennen enorm toegenomen. Qua voeding en training, maar ook op het gebied van aerodynamica. Iedere grote ploeg met een beetje visie stuurt z’n renners de windtunnel in om de luchtweerstand te minimaliseren. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het wordt getest: sturen, helmen, stofjes, sokken, brillen, de naadjes van de kous. Meten is weten, kennis is macht. Bert Blocken, professor Civiele Techniek op de TU in Eindhoven: ,,Om vooruit te gaan op een fiets moet je, naast de zwaartekracht, drie verschillende weerstanden overwinnen: de rolweerstand, de wrijving van de draaiende onderdelen en de luchtweerstand. Die laatste is de grootste van de drie.”

Hoe werkt dat, zo’n windtunnel? Maakt het écht zoveel uit, een paar snelle sokken of een andere helm? En zoja: hoeveel?

Op uitnodiging van Blocken trokken de mannen van In Het Wiel de windtunnel in om antwoorden te vinden op serieuze en minder serieuze vragen. De komende weken zullen we op Windtunnel Woensdag in korte filmpjes een aantal thema’s behandelen.

Aflevering 1: Oud versus Nieuw. Tegenwoordig rijden vrijwel alle renners van grote ploegen in nauwsluitende pakjes die bestaan uit verschillende stoffen. Hoeveel scheelt dat nu eigenlijk met een tenue uit de jaren tachtig? Hoeveel harder moet je trappen om 40 of 50 kilometer per uur te halen in een ouderwets Panasonic-truitje?