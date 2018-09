Wielrensters Sunweb sterkste in ploegentijdrit

Moscon wint eerste wedstrijd na schorsing

17:40 Gianni Moscon heeft in zijn eerste koers na afloop van een lange schorsing meteen toegeslagen. De renner van Team Sky zegevierde in de Italiaanse wedstrijd Coppa Agostini. Hij won na een rit over 199 kilometer in Lissone de sprint naar de finishlijn van zijn medevluchter Rein Taaramäe (Direct Energy). De Italiaan Enrico Gasparotto (Bahrein Merida) werd derde.