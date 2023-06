Wielrensters spreken zich uit over levensgevaarlijke situatie: peloton moest bussen en auto’s ontwijken

Twee op twee voor Demi Vollering in Ronde van het Baskenland, nieuwe hattrick in de maak? ‘Dat zou een droom zijn’

Demi Vollering heeft na de eerste etappe ook rit twee van de Ronde van het Baskenland gewonnen. De 26-jarige Nederlandse van SD Worx was de sterkste van een elitegroep. Vollering zegevierde vorig jaar in alle drie de etappes. Een nieuwe hattrick is nog mogelijk.