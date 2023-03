Wielrenster Ellen van Dijk verwacht eerste kindje

Met video Demi Vollering grijpt zege in Strade Bianche ondanks bizar incident met op hol geslagen paard

Een zeer opmerkelijk moment tijdens de Strade Bianche Donne. In volle finale verscheen plotseling een paard in beeld. Het dier rende op de Toscaanse grindwegen een tijdje voor Demi Vollering uit. De Nederlandse moest even inhouden en leek geschrokken, maar herpakte zich en won de Italiaanse klassieker.