'Wielrenners halen geen voordeel uit motoren'

Cant wint ook we­reld­be­ker­cross van Zolder

26 december Sanne Cant heeft de wereldbekerveldrit van Heusden-Zolder gewonnen. Het was de vierde zege dit seizoen in de wereldbeker voor de wereldkampioene uit België. In de slotfase nam ze enige afstand van de Amerikaanse Katie Compton (tweede) en de Italiaanse Eva Lechner.