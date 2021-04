Wielrenner ontgoocheld na diskwalificatie: ‘Een bidon herinnerde me elke dag aan droom prof te worden’

,,Ik herinner het me alsof het gisteren was. Samen met mijn zus en ouders reden we in 1997 naar de Tour de France”, vertelt Schär. ,,Na een tijdje arriveerden de eerste motorrijders en cirkelde er een helikopter boven ons. Precies deze elektrische sfeer in de koers heeft mijn leven veranderd.”

,,Nu ben ik zelf dus prof en rijd ik met veel plezier tussen al die gelukkige wielerfans. Op rustige momenten kijk ik altijd rond of ik een kind zie dat een lege drinkbus kan gebruiken. Als ik een kind zie, dan gooi ik mijn bidon zachtjes naar een plaats waar dat kind die drinkbus op een veilige manier kan grijpen. Zo heb ik twee jaar geleden een meisje dolgelukkig gemaakt, vertelden haar ouders me. Ze praat er nog altijd over. Misschien wordt ook zij ooit profrenster. Dit zijn de momenten waarop ik nog meer van mijn sport houd. Niemand kan dat van ons afpakken. We zijn de meest benaderbare sport ter wereld. Wij geven drinkbussen weg terwijl we op onze fiets zitten. Zo simpel is het. Zo simpel is wielrennen.”