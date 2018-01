Wielrenner Haussler breekt sleutelbeen

Van Vleuten mag eindelijk haar regenboogtrui aan

29 januari Annemiek van Vleuten moest er lang op wachten, maar ze mag deze week dan eindelijk de regenboogtrui aantrekken die ze vorig jaar veroverde. De 35-jarig wielrenster pakte in september bij de WK in Bergen de wereldtitel op de individuele tijdrit. De bijbehorende regenboogtrui mag ze alleen dragen in het chronowerk. Woensdag is het in Melbourne zover.