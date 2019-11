Wielrenner Ewan klopt Kruijswijk in Shanghai

Valpartijen in Zesdaagse Hoe gevaarlijk is het op de wielerpis­te?

14 november Een wielerpiste lijkt, zeker in vergelijking met de weg, relatief ongevaarlijk. Maar soms worden wedstrijden opgeschrikt door ongelukken. Zoals bij de zesdaagse in Gent afgelopen dinsdagavond en woensdag. Hoe gevaarlijk is het echt op de piste?