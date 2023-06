Wielerwereld onderneemt actie: onafhankelijke instantie moet veiligheid renners waarborgen

Belgische wielren­ster Shari Bossuyt na positieve test: ‘Heb nooit bewust gebruikt’

De Belgische wielrenster Shari Bossuyt heeft maandagochtend tijdens een persconferentie in Zwevegem voor het eerst gereageerd op haar positieve dopingtest. Bossuyt testte positief na haar ritzege in de derde etappe van de Ronde van Normandië in maart. In haar urine werden sporen van letrozole metabolite gevonden. Haar team Canyon/SRAM Racing zette haar voorlopig op non-actief.