Wielervakbond: BinckBank Tour hoort niet thuis in de World Tour

De Belgische renner Bjorg Lambrecht overleed anderhalve week geleden aan de gevolgen van een zware val in de derde etappe van de Ronde van Polen. Die pijn is volgens CPA nog voelbaar in het peloton, maar tot goede voorwaarden omtrent de veiligheid heeft dat in de BinckBank Tour nog niet geleid, meent de bond.



,,De koers heeft bewezen niet thuis te horen in de World Tour. De veiligheid in de koers is problematisch. Het begint al met het parcours. Renners klagen over de smalle straatjes, de ongemarkeerde obstakels, de plotselinge bochten en de gaten in de grond in de buurt van de finish. Het is bovendien nog veel gevaarlijker met slecht weer, dat in augustus vaak voorkomt.”



CPA heeft de klachten gemeld bij de raceleiding en bij de UCI, de internationale wielerunie. ,,Eindelijk komt een delegatie van UCI vandaag kijken”, zegt CPA-voorzitter Gianni Bugno. ,,Het parcours lijkt wel een hindernisbaan. Wie heeft dit toegestaan? Het is onacceptabel. We zijn niet geïnteresseerd in boetes aan de organisatie. Renners riskeren hun levens omdat de organisator niet aan de veiligheidsnorm voldoet. Een wielerwedstrijd die zo is georganiseerd, kan geen deel uitmaken van de World Tour-kalender”.