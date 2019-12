Wielerunie stelt plan voor hervorming klassiekers uit

Zeges in Tour en Vuelta Lars Boom stopt voorlopig met wegwielren­nen

16:18 Lars Boom (33) is er niet in geslaagd een nieuwe ploeg te vinden en zal zijn focus vanaf komend seizoen gaan richten op gravel- en mountainbikeraces. De voormalig wereldkampioen veldrijden had nog een doorlopend contract bij Team Roompot-Charles, maar door het afhaken van de hoofdsponsor houdt deze ploeg per 31 december op te bestaan.