Wielerlegende Poulidor op 83-jarige leeftijd overleden

Poulidor stond acht keer op het podium in de Tour, hetgeen een record is, maar hij won de Ronde nooit. Hij kreeg daardoor de naam ‘eeuwige tweede’.



Hoewel Poulidor, die heel z’n carrière voor Mercier reed, de Tour nooit won, triomfeerde hij wel in andere grote wedstrijden als de Ronde van Spanje (1964), Milaan-San Remo (1961) en de Waalse Pijl (1963). Hij won ook zeven etappes in de Ronde van Frankrijk. Desondanks blijft ‘Poupou’ het meest bekend voor zijn acht podiumplaatsen in het eindklassement van de Tour. Hij werd drie maal tweede (1964, 1965 en 1974) en vijf maal derde (1962, 1966, 1969, 1972 en 1976) in ‘La Grande Boucle’ en beet steeds weer de tanden stuk op rivalen Jacques Anquetil en Eddy Merckx.



Anquetil won dan wel vijf keer de Tour de France, toch was hij lang niet zo populair als Poulidor. Het Franse publiek hield van ‘Poupou’, die strijdlustigheid uitstraalde en tegenslagen kon incasseren. In 1977 beëindigde hij met 73 profzeges zijn carrière. ,,Hoe meer pech ik had, hoe meer het publiek van mij hield en hoe meer geld ik verdiende”, zei Poulidor ooit.