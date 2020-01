Wielerkalender 2020: waar fietsen de grote renners?

Het wielerseizoen gaat morgen officieel van start tijdens de Tour Down Under. De grote namen komen pas later in het seizoen in actie. Een overzicht van het programma van de grote namen in het peloton.

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Het moet dit jaar gaan gebeuren voor Tom Dumoulin en Team Jumbo-Visma. De 29-jarige wielrenner verruilde eind vorig jaar Sunweb voor de Nederlandse topploeg en zal gaan strijden om de winst in de Tour de France die van 27 juni tot en met 19 juli wordt gereden. Dumoulin zal niet rijden in de Giro en de Vuelta, maar richt zich volledig op de Tour en de Olympische Spelen in de zomer.

De Limburger rijdt eerst nog de voorjaarsklassiekers ter voorbereiding. Dumoulin opent het jaar 5 tot en met 9 februari tijdens de Ronde van Valencia. Hij doet mee in de Tirreno-Adriatico (11 t/m 17 maart), Milaan San-Remo (21 maart), de Amstel Gold Race (19 april), de Waalse Pijl (22 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april). Als laatste voorbereiding voor zijn debuut in de Tour als Jumbo-Visma-renner doet hij mee aan het Criterium du Dauphiné (31 mei t/m 7 juni). Na de Tour gloort een deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, die op 24 juli van start gaan.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Volledig scherm Mathieu van der Poel na zijn zege in de Amstel Gold Race. © ANP De renner van Alpecin-Fenix focust zich tot en met het WK Veldrijden van 2 februari op de cross. Daarna wil hij deelnemen aan wegwedstrijden als de Strade Biance (7 februari), de Rode van de Algarve (19 t/m 23 februari), Milaan San-Remo, de Ronde van Catalonië (23 t/m 29 maart), de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.



Het is nog de vraag of Van der Poel aan de start van de Amstel Gold Race verschijnt, de wedstrijd die hij vorig jaar op miraculeuze wijze won. Zijn ploeg Alpecin-Fenix aast op een wildcard voor de deelname aan de Vuelta, waar het met Mathieu van der Poel aan wil deelnemen. De 24-jarige alleskunner wil in de zomer deelnemen aan het mountainbiken op de Olympische Spelen. Voorlopig is de Waalse Pijl op 22 april de laatste geplande activiteit in zijn agenda.

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

De beste Nederlandse wielrenner in de Tour van vorig jaar is in 2020 een van de drie kopmannen van Jumbo-Visma. In aanloop naar de Ronde van Frankrijk, waarin hij vorig jaar als vierde eindigde, rijdt hij eerst Parijs-Nice (8 t/m 15 maart). In mei neemt Kruijswijk deel aan het Criterium du Dauphiné (31 mei t/m 7 juni), als laatste voorbereiding op de Tour. Kruijswijk is de enige van de drie Jumbo-Visma-kopmannen die aan twee grote rondes meedoet. Op 14 augustus begint hij aan de Vuelta, waar hij op 6 september Joop Zoetemelk hoopt op te volgen. Zoetemelk won de Ronde van Spanje in 1979.



Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma)

Volledig scherm Dylan Groenewegen. © BELGA De beste Nederlandse sprinter van het moment kreeg een flinke domper te verwerken: aangezien zijn ploeg Jumbo-Visma het in de Tour volledig op het klassement gaat gooien, reist Groenewegen niet naar Parijs. Afgelopen jaar won hij nog de zevende etappe. Het 26-jarige sprintkanon rijdt dit jaar mee in de Giro d’Italia die op 9 mei begint en met de Vuelta vanaf 14 augustus. Voorafgaand is hij actief in de Ronde van Valencia (5 t/m 9 februari), Tirreno-Adriatico (11 t/m 17 maart), Milaan San-Remo (21 maart) en de Driedaagse Brugge-De Panne. Die wedstrijd in België begint op 25 maart.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

De derde kopman van het ambitieuze Jumbo-Visma rijdt op 8 maart mee in de wedstrijd Parijs-Nice, is aanwezig bij de Ronde van het Baskenland die op 6 april van start gaat, rijdt de Waalse Pijl (22 april), Luik-Bastenaken-Luik (26 april) en Criterium du Dauphiné. Vanaf 7 juni staat alles in het teken van voorbereiden op de Tour de France.

Egan Bernal (Ineos)

Volledig scherm Egan Bernal, de Tour-winnaar van 2019. © AFP De Tourwinnaar van 2019 start het nieuwe jaar in zijn thuisland. Op 11 februari rijdt hij de Tour Colombia. Parijs-Nice (8 t/m 15 maart), de Ronde van Catalonië (23 t/m 29 maart), de Ronde van het Baskenland (6 t/m 11 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april) dienen als voorbereiding op de belangrijke maand juni. Daarin rijdt hij kort voor de Tour de France nog de Ronde van Zwitserland (7 t/m 14 juni). Dertien dagen later staat hij aan de start van de Tour, waarin de renner van Ineos zijn gele trui hoopt te prolongeren.

Geraint Thomas (Ineos)

Ook bij Bernals ploeggenoot Geraint Thomas gaat de focus dit jaar volledig op de Tour de France. De winnaar van 2018 rijdt vier wedstrijden ter voorbereiding: de Ronde van de Algarve (19 t/m 23 februari), de Tirreno-Adriatico (11 t/m 17 maart), de Ronde van Romandië (28 april t/m 3 mei) en de Ronde van Zwitserland (7 t/m 14 juni). Thomas werd afgelopen jaar tweede in de Tour, achter zijn ploeggenoot Bernal.

Chris Froome (Ineos)