Wielerbond past programma NK aan: nieuwelingen niet in actie onder schooltijd

Ethan Hayter wint na proloog ook sprintetap­pe in Romandië, tijdstraf voor Geraint Thomas

Ethan Hayter heeft in de Ronde van Romandië zijn tweede dagsucces in drie dagen tijd geboekt. De Britse renner van Ineos Grenadiers schreef na de proloog van eergisteren ook de tweede etappe op zijn naam. Hij was in een massasprint verrassend te sterk voor de Spanjaard Jon Aberasturi en de Colombiaan Fernando Gaviria.

28 april