Wielerbaas Lefevere gaat viral na ‘dronken’ optreden op Belgische televisie

Lefevere ontkent dat hij te veel had gedronken. Aan HLN vertelt hij dat hij diabetes heeft en tijdens de aflevering een ‘hypo’ had. Dat is een sterke daling van de bloedglucosespiegel. Daardoor kan je volgens Lefevere soms moeilijk uit je woorden komen. ,,Ik had wel wat gedronken, maar er is meer nodig om mij om te leggen”, aldus de teambaas van Deceuninck - Quick-Step.