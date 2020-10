Wiebes wint in De Panne na diskwalificatie D’hoore

Podcast | 'Wat een dag!' Van der Poel wint Vlaanderen, Kelderman dicht bij het roze

19 oktober Zondag 18 oktober was een buitengewoon succesvolle dag voor het Nederlandse wielrennen. Twee overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en Wilco Kelderman die goede zaken deed in de Giro d’Italia. Genoeg om over te praten dus!