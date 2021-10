Wiebes sprint naar zege in vierde rit Women’s Tour

Was deze Pa­rijs-Rou­baix onverant­woord? ‘In droog weer is het ook levensge­vaar­lijk’

4 oktober Glibberen over spekgladde kasseistroken. Parijs-Roubaix was zondag goedbeschouwd gekkenwerk. Is dat wel verantwoord? Juist in een tijd waar het zo vaak over veiligheid in de koers gaat. Vanuit het peloton weinig geklaag. Juist omdat het déze wedstrijd is.