Wie van deze vier wint het NK tijdrijden?

Ruggenmer­glet­sel voor baanren­ster Vogel na heftig ongeval

26 juni De Duitse baanwielrenster Kristina Vogel is bij een trainingsongeval zwaargewond geraakt. De tweevoudig olympisch- en twaalfvoudig wereldkampioene uit Erfurt kwam in botsing met een andere wielrenner tijdens een baantraining in Cottbus.