Wie klopt Primoz Roglic in Lombardije?

Na een weekje koersen in Italië is het morgen tijd voor het hoofdgerecht: de Ronde van Lombardije. Voor veel wielerliefhebbers de afsluiting van het seizoen. ‘Il Lombardia’ hoeft dit jaar met Primoz Roglic (29) niet lang te zoeken naar een topfavoriet.

Volledig scherm Primoz Roglic afgelopen dinsdag tijdens de Tre Valli Varesine. © BSR Agency De Sloveen van Jumbo-Visma rijdt een seizoen om u tegen te zeggen, maar leek na zijn Vuelta-overwinning leeg. Op het WK tijdrijden stond Roglic niet eens in de top 10, hij werd onderweg zelfs ingehaald door wereldkampioen Rohan Dennis. Mocht Roglic na het WK een punt gezet hebben achter zijn seizoen, was dat allesbehalve onlogisch geweest. De Sloveen was met zeges in onder meer de Tirreno, de Ronde van Romandië en de Vuelta al de meest succesvolle ronderenner van het jaar.

Maar Roglic had nog niet genoeg. Hij laadde zich nog een keer op voor het Italiaanse najaar. Vorig weekend reed hij al zijn concurrenten in de Ronde van Emilië op een hoop. Tijdens de laatste beklimming naar de basiliek San Luca, waar hij eerder dit jaar ook al de tijdrit in de Giro won, plaatste hij een demarrage die niemand kon volgen. Zijn eerste overwinning in een eendaagse wedstrijd. Afgelopen dinsdag was het wederom raak in de Tre Valli Varesine. Waar we Roglic de hele koers niet zagen, was hij in de laatste kilometers op zijn post. Hij zag het perfecte moment in de slotkilometer, sprong weg en soleerde opnieuw naar winst.

Het seizoen van Primoz Roglic



-Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten: 1ste (1 etappezege)

-Tirreno-Adriatico: 1ste

-Ronde van Romandië: 1ste (3 etappezeges)

-Giro d’Italia: 3de (2 etappezeges)

-Vuelta a España: 1ste (1 etappezege)

-Ronde van Emilië: 1ste

-Tre Valli Varesine: 1ste

Naast mogelijk de sterkste renner heeft Jumbo-Visma morgen op papier ook een van de sterkste ploegen aan de start staan. George Bennett, Koen Bouwman, Neilson Powless, Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Sepp Kuss moeten hun kopman bijstaan richting de finale met klimmetjes als de Civiglio en de San Fermo della Battaglia. Wie kan Roglic morgen kloppen?

Vincenzo Nibali

Zijn meest succesvolle jaar is het zeker niet, maar alleen al op basis van het verleden is Vincenzo Nibali (34) altijd favoriet in Lombardije. De Italiaan won de koers van de vallende bladeren al twee keer, in 2015 en 2017. Beide keren kwam Nibali solo over de streep. Vorig jaar moest de kopman van Bahrain-Merida alleen zijn meerdere erkennen in Thibaut Pinot, maar de Fransman slaat Lombardije dit jaar over.

Volledig scherm Vincenzo Nibali soleerde in 2015 als Italiaans kampioen naar de zege in Lombardije. © AP

Michael Woods

Bij afwezigheid van Roglic maakte Michael Woods (32) afgelopen woensdag indruk door met Milaan-Turijn zijn eerste semiklassieker te winnen. De Canadees met een sterke punch klopte op de steile slotklim onder anderen Alejandro Valverde en Adam Yates. Woods rijdt sowieso een sterke Italiaanse week, met vorig weekend ook al een tweede plek in Emilië. Zijn ploeg, EF Education First, heeft met Alberto Bettiol en Sergio Higuita meerdere wapens in huis.

Volledig scherm Michael Woods klopte Alejandro Valverde in Milaan-Turijn, afgelopen woensdag. © AFP

Jakob Fuglsang

Men neme een heuvelklassieker en Jakob Fuglsang (34) is er bij dit jaar. Winst in Luik-Bastenaken-Luik, ereplaatsen in de Strade Bianche, Amstel Gold Race en Waalse Pijl, dit voorjaar was het meest succesvolle ooit voor de Deen. Deze week stond hij in Italië bijna overal aan de start, met als beste resultaten een achtste plek in zowel Emilië als Turijn. Astana levert naast Fuglsang met Miguel Angel López en de broertjes Izagirre nog aardig wat klimgeiten af.

Volledig scherm Jakob Fuglsang viert zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik, eerder dit jaar. © Cor Vos

Alejandro Valverde

Sleet op de 39-jarige Alejandro Valverde? Nee. De Spanjaard meldt zich in Lombardije gewoon weer als favoriet aan de start. Afgelopen woensdag werd hij nog tweede in Milaan-Turijn achter Michael Woods. Valverde won al genoeg klassiekers in zijn lange carrière, maar ‘Il Lombardia’ staat daar nog altijd niet tussen. In 2013 en 2014 greep hij met tweede plaatsen telkens net mis. Overigens kan Valverde morgen rekenen op ‘steun’ van ploegmaten Nairo Quintana en Mikel Landa.

Volledig scherm Alejandro Valverde schudt de hand van zijn opvolger, de nieuwe wereldkampioen Mads Pedersen. © BSR Agency

Gilbert, Bernal of Yates?

Het is na zijn mislukte WK nog niet duidelijk hoe het met de vorm staat, maar Philippe Gilbert (37) gaat in Lombardije op jacht naar zijn tweede monument van het jaar. Eerder won hij Parijs-Roubaix. De Waal won Lombardije al twee keer, in 2009 en 2010. Zijn jongere landgenoot Tim Wellens (28) reed vorig jaar nog top 5 en zal morgen hopen op een betere klassering. Op regen hoeft de specialist niet te hopen, het blijft volgens de huidige voorspellingen de hele dag droog in Lombardije. Verder is het qua favorieten vooral kijken naar mannen die deze week al blijk van vorm gaven. Adam Yates (27) won recent de Ronde van Kroatië en werd woensdag derde in Milaan-Turijn. Ook tourwinnaar Egan Bernal (22) is nog niet klaar dit seizoen, de kopman van Ineos was donderdag nog de beste in de Gran Piemonte.

En Nederlanders? Zeven landgenoten staan aan de start in ‘Il Lombardia’. De meest in het oog springende namen zijn die van Bauke Mollema, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman. Vooral Mollema gaf deze week blijk van vorm, met top 10 plaatsen in Emilië, de GP Bruno Beghelli en Milaan-Turijn.

Volledig scherm Bauke Mollema komt uitgeteld over de streep in Milaan-Turijn. © BSR Agency