Wie is de beste van Jumbo-Visma? Kijk naar en praat met de beste Nederlandse renners

Video De In Het Wiel Zwift Race: een uur lang rossen over het virtuele parkoers van Yorkshire

30 april Het duurt nog weken. Waarschijnlijk maanden. En als we echt pech hebben nog langer dan dat. Corona heeft de koers platgelegd, het peloton zit thuis. De renners en rensters maken eenzame trainingsritjes of ze trappen de uren weg op een hometrainer, in hun schuur of zolderkamer. Allemaal zouden ze het liefst de rugnummers opspelden en koersen, maar dat mag niet. Niet op de traditionele manier in elk geval.