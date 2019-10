Wie geeft deze wielrenners een nieuw contract?

Door Arjan Schouten

Tom-Jelte Slagter

De enige Nederlandse renner actief op het hoogste niveau (UCI World Tour) die nog steeds geen duidelijkheid heeft over volgend jaar. Zijn contract bij Team Dimension Data loopt af, maar de 30-jarige Groninger die onlangs nog zesde werd in de GP van Quebec lijkt wel elders onderdak te gaan vinden. Franse media brengen hem al langer in verband met het pro-continentale Vital Concepts - B&B Hotels. ,,Ik las het ook, ja. Maar zo ver is het lang niet hoor’’, reageert Slagter telefonisch. ,,Ik hoop volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.’’

Tom-Jelte Slagter heeft een aflopend contract bij Dimension Data.

Jan-Willem van Schip boekte een ritzege in de Ronde van België.

Een van de negen Nederlanders van Roompot-Charles die nog zoekt naar iets nieuws, nu de pro-continentale Nederlandse formatie stopt. En dat mag in het geval van de 25-jarige Van Schip wel opvallend genoemd worden, omdat de multifunctionele renner een bijzonder sterk seizoen achter de rug heeft. Winst in de openingsrit van de Ronde van België, smaakmaker in het Vlaamse voorjaarswerk én op de baan wereldkampioenop de puntenkoers. Maar amper tien maanden voor de Zomerspelen in Tokio waar Van Schip wil scoren op de baan, zoekt hij nog naar een nieuwe werkgever. ,,Om beter te rijden in Tokio heb ik veel koersdagen op de weg nodig. Maar of het goed komt? Ik weet het niet, vind het heel lastig en moeilijk. Ik snap het zelf niet. Om binnen te komen bij een ploeg, is heel lastig’’, zo piekert Van Schip in een interview met de NOS.

Lars Boom

Van alle Nederlanders die nog in het ongewisse over de nabije toekomst leven de man met de grootste erelijst. Een rit in de Tour de France, een etappe in de Ronde van Spanje, de Eneco Tour, de Tour of Britain, de prologen van Parijs-Nice en Dauphiné, Nederlands kampioen op de weg en in de tijdrit en als jonkie in een vorig leven in de blubber ook nog eens wereldkampioen in het veld bij de junioren, beloften en de profs. Groot geworden bij Rabobank en groot geld verdiend bij Astana. Maar daar stokte ook de ontwikkeling van Boom. Terug op het oude nest bij LottoNL-Jumbo won hij in 2017 nog drie keer, maar sindsdien mocht de pure winnaar Boom niet meer juichen. Deed vorig jaar winter al een stap terug naar Roompot-Charles en nu die ploeg stopt is het nog maar de vraag of er nog een ploeg trek heeft in Boom, die eind dit jaar al 34 wordt. Achter zijn wegseizoen zette hij al een punt, Boom zet alles op alles om weer een sterke winter in de modder te draaien. Wellicht dat daar nog toekomstperspectief is voor de man uit Vlijmen.

Pieter Weening

Reed twee weken terug nog een sterk wereldkampioenschap in Yorkshire, waarin hij zich volledig wegcijferde voor kopman Mathieu van der Poel. Won deze zomer in de Ronde van Luxemburg gewoon weer zijn jaarlijkse ritje. Maar de taaie 38-jarige Fries moet niet voor het eerst in zijn loopbaan wederom op zoek naar iets nieuws, nu Roompot stopt. Veertien jaar geleden doorgebroken met winst in de Tour-etappe naar Gérardmer. Goed voor twee ritten en een paar dagen de roze trui in de Giro d’Italia. En door de jaren heen altijd blijven winnen. Begin tegenover Weening dus niet over een naderend wielerpensioen, vanwege zijn leeftijd. Het juiste tijdstip voor een afscheid bepaalt hij zelf wel.

Jetse Bol kwam achter zijn winnende ploeggenoot Angel Madrazo juichend over de streep in de Vuelta.

Jetse Bol

Officieel is het nog niet, dus behoort Jetse Bol nog thuis in dit rijtje van renners zonder zekerheid. Maar het heeft er alle schijn van dat de 30-jarige Noord-Hollander zich niet al te druk hoeft te maken. Bij het Spaanse Burgos-BH lijkt een toekomst te zijn voor Bol, die een sterke Ronde van Spanje afwerkte met een tweede plaats in de vijfde rit achter teammaat Angel Madrazo. Bol, product van de fameuze Rabobank-opleiding, kwam halverwege vorig seizoen over van Manzana-Postobon. Momenteel is hij nog actief in de Tour of Taihu-Lake in China. Burgos-BH hoopt binnenkort het budget op te krikken, waarna een verse handtekening van Bol gezet kan worden.