Wheelies en kasseien: zo begint Mathieu van der Poel aan voorbereiding op Spelen

,,Ik ga nu een week rusten en daarna keer ik terug naar mijn favoriete discipline: mountainbiken”, zei Van der Poel vorige week na zijn tweede plek in de Ronde van Vlaanderen. Zo gezegd, zo gedaan. Want vandaag haalde hij inderdaad de mountainbike van stal voor een trainingstocht met Alpecin-Fenix-ploeggenoten Merlier en Rickaert. Op de planning? 50 kilometer op de weg, 30 kilometer offroad.

Het trio bedwong onder andere de Kwaremont, de Hotond, de Taaienberg en trok het bos in. En wanneer het even kon, reed ‘MVDP’ enkel op het achterwiel.



In mei rijdt Van der Poel de MTB-Wereldbekerwedstrijden in Albstadt (Duitsland) en Nové Mêsto (Tsjechië). Tijd voor zijn speeltuin. In de zomer hoopt de Nederlander in Tokio goud te veroveren op de mountainbike tijdens de Spelen.