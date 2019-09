Wereldkampioen wielrennen verdient 7.750 euro, winnaars mixed team relay 2000 meer

Focus op 2020 Dumoulin blikt terug: ‘Dit hele jaar was enorm veeleisend’

21 september Tom Dumoulin begint zich langzaam weer atleet te voelen. De Limburgse wielrenner meldt dat op Twitter in een update over zijn fysieke staat. ,,Ik doe fysio-oefeningen, ik zwem best vaak en sinds een paar weken zit ik ook weer op de fiets”, schrijft de renner die bij een val in de Ronde van Italië in mei een knieblessure opliep die veel ernstiger was dan aanvankelijk gedacht.