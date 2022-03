Wereldkampioen Filippo Ganna wint openingsrit Tirreno-Adriatico

Filippo Ganna heeft de 13,9 kilometer lange openingsetappe in de Tirreno-Adriatico gewonnen. De tweevoudig wereldkampioen in de race tegen de klok was in Lido di Camaiore veel sneller dan Remco Evenepoel, die elf seconden toe moest geven op de Italiaan.

Jarenlang begon Tirreno-Adriatico op de woensdag na Strade Bianche, maar organisator RCS Sport heeft het Italiaanse programma flink op de schop gegooid en daardoor is de start van de Tirreno twee dagen naar voren gehaald. De World Tour-koers eindigt zodoende al aanstaande zondag.

Met veel tijdritspecialisten aan het vertrek waren alle ogen toch gericht op drie renners: Ganna, Evenepoel en Tadej Pogacar. Wereldkampioen Ganna mocht in Lido di Camaiore als eerste vertrekken en dook met maar liefst 24 seconden onder de tijd van Kasper Asgreen, zaterdag nog derde in Strade Bianche achter Pogacar en Alejandro Valverde.

Ganna legde het traject af met een gemiddelde van 54,5 kilometer per uur. Evenepoel was bij het tussenpunt slechts twee seconden trager dan de Italiaan, maar gaf in het tweede deel terrein prijs en verloor uiteindelijk elf seconden. Niet goed genoeg voor de dagwinst, maar wel om een slagje te slaan in het klassement.

Alleen Pogacar kon toen nog onder de tijd duiken van Ganna. Maar de Sloveen moest genoegen nemen met de derde plaats, hij gaf 18 seconden toe op de winnaar. Thymen Arensman werkte een knappe tijdrit af en gaf 28 seconden toe op de ritwinnaar. De 22-jarige renner van Team DSM werd zesde.

Ganna (25) won dit jaar al tijdritten in de Ster van Bessèges en de Ronde van de Provence en was erop gebrand in ‘de Tirreno’ hetzelfde te doen. ,,Ik houd van deze koers”, vertelde de Italiaan, die in 2020 al eens de - toen afsluitende - tijdrit won in de rittenkoers van de Tyrreense naar de Adriatische zee. ,,Ik rijd hier graag en wilde laten zien dat ik de specialist ben.”

Quote Ik heb een mooi gaatje op de anderen. Filippo Ganna

In de UAE Tour was hij in tijdrit nog geklopt door de Zwitser Stefan Bissegger, maar streed Ganna wel tot de slotdag mee om de eindzege. Pas op de laatste beklimming naar Jebel Hafeet moest hij afhaken. Pogacar won de Arabische rittenkoers.

Met een gemiddelde van meer dan 54,5 kilometer per uur was Ganna in Lido di Camaiore iedereen te snel af. ,,Ik heb een mooi gaatje op de anderen. Morgen is een heel andere dag, die is voor de sprinters”, keek hij uit naar de tweede etappe, van Camaiore naar Sovicille over 219 kilometer.

Ganna zei zich later in de week wellicht in dienst te stellen van Richard Carapaz, de Ecuadoraanse kopman van Ineos. ,,We zullen zien hoe goed mijn benen zijn, maar ik wil ook werken voor Richard. Maar misschien moet ik ook energie sparen. Over twee weken wacht in Italië een belangrijke koers. Daar wil ik goed zijn”, doelde Ganna op de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo.