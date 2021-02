Wereldkampioen Alaphilippe voorspelde al zege voor Ballerini in de Omloop

Ganna wint tijdrit UAE Tour, Pogacar nieuwe leider na exit Van der Poel

22 februari Filippo Ganna heeft vandaag de tweede etappe in de UAE Tour gewonnen. De Italiaanse wereldkampioen was de sterkste in een tijdrit over 13 kilometer. Tadej Pogacar nam de rode leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die niet aan de start verscheen vanwege een positieve test in zijn ploeg. Alpecin-Fenix trok zich om die reden terug uit de Ronde door de Verenigde Arabische Emiraten.