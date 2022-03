Wegvallen kopman Wout van Aert zou dreun zijn, maar Jumbo niet meteen kansloos in Ronde van Vlaanderen

Video Mathieu van der Poel klaar voor Ronde van Vlaanderen: ‘Misschien wel mijn beste voorberei­ding ooit’

Na een Italiaanse voorbereiding, met de derde plek in Milaan-San Remo en ritwinst in de Settimana Coppi e Bartali, is Mathieu van der Poel terug in België. Met als enige doel: opnieuw de Ronde van Vlaanderen winnen. En Van der Poel rekent er op dat ook Pogacar vooraan rijdt.

29 maart