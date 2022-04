Weer niet voor Van Vleuten op de Muur van Hoei: ‘Ik zag echt sterretjes’

Opnieuw was Marta Cavalli verrast dat ze een grote koers had gewonnen. Anderhalve week na de Amstel Gold Race was de Italiaanse wielrenster ook de beste in de Waalse Pijl. ,,De Amstel was zwaarder. Ik had daar in het eerste deel geen goed gevoel en ik verraste uiteindelijk iedereen. Vandaag heb ik mijn kracht kunnen laten zien. Al had ik niet verwacht dat ik Annemiek nog kon kloppen. Ze is zo’n sterke renster.”