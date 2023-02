Weer concurrent minder voor Mathieu van der Poel: ook Van Aert past voor Strade Bianche

Als reden voor zijn afwezigheid geeft de 28-jarige Van Aert de ziekte die hem nekte bij het begin van zijn trainingskamp in Tenerife. ,,Na een paar dagen was ik wel al beter, maar het heeft mijn trainingen wel wat verstoord. Daardoor hebben we besloten dat het beter is om wat langer op hoogtestage te blijven. We denken dat het niet mogelijk is om in topvorm aan de start te staan van de Strade Bianche.”