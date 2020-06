Weening (39) nieuwste aanwinst van Trek: ‘Ben nog dezelfde renner als vijf jaar terug’

Door Daan Hakkenberg



De afgelopen jaren voelde Pieter Weening zich een beetje misplaatst. Niet zozeer bij zijn ploeg Roompot, want in 2016 had hij bewust gekozen voor het Nederlandse pro continentale team. ,,In het begin reden we een mooi programma met de Ronde van Catalonië of Ronde van Zwitserland. Ook in de Ronde van Noorwegen staan acht of tien WorldTour-ploegen aan de start en kon ik me meten met die mannen. Maar vorig jaar reden we met Roompot niet veel koersen waar ik als klimmer iets kon doen. De Ronde van Vlaanderen vond ik heel speciaal, maar in de Ronde van Slowakije met een tijdrit en vier massasprints kan ik alleen maar mee hobbelen. Aanvallen doe je dan eigenlijk voor de show.’’



Als het peloton in augustus weer in gang schiet, rijdt Weening tot het einde van het seizoen in het shirt van Trek-Segafredo. De ploeg waar ook landgenoten Koen de Kort en Bauke Mollema rijden en Steven de Jongh ploegleider is. ,,Ik ken ze alle drie goed. Met Steven heb ik nog bij Rabobank gereden en Koen ken ik nog uit de opleidingsploeg van Rabobank. Met Bauke heb ik vier of vijf jaar voor dezelfde ploeg gereden. Maar of we veel samen zullen rijden weet ik niet. Bauke zal bijvoorbeeld voor de Tour gaan en ik niet.’’