Week voor 'De Ronde’ is angst voor corona terug in peloton

Door Daan Hakkenberg



Voor een zoen van de winnaar van Gent-Wevelgem mag het mondkapje even af, maar verder geen privileges voor Sarah de Bie. De vrouw van Wout van Aert staat even later met baby Georges in de kinderwagen voor het podium in een volledig uitgestorven Vanackerestraat. Weer mét mondkapje uiteraard, ook in de buitenlucht.