We mogen krassen op de bingokaart, maar zelf streept Marianne Vos niets af

Door Daniël Dwarswaard



Heel even denkt ze dat ze letterlijk te vroeg juicht. Ze slaat haar armen in de lucht, maar schrikt even als landgenote Demi Vollering aan de linkerkant wel heel snel voorbij komt. ,,Ik weet het niet’’, zegt ze tegen haar verzorgers net na de finish. Vrij snel is Marianne Vos gerustgesteld en kan het genieten beginnen. Ze had hem nog niet, de Amstel. En dat is best gek voor iemand met het palmares van Vos. Maar nu, voor haar nieuwe Nederlandse ploeg Jumbo-Visma nog wel, is de enige Nederlandse klassieker toch binnen.