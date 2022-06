Het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het grondwettelijke recht van vrouwen op abortus te schrappen, is slecht gevallen bij een flink aantal atleten. Onder meer Lewis Hamilton, Simone Biles, Lebron James en Megan Rapinoe lieten al van zich horen.

Door het besluit van het Hooggerechtshof mag elke staat nu apart wetgeving over abortus opstellen. Enkele conservatieve staten gingen al snel na het besluit van het Hooggerechtshof over tot een abortusverbod.

,,Ik walg van het besluit van het Hooggerechtshof", laat Formule 1-coureur Hamilton via Instagram weten. ,,Ik begrijp niet dat er mensen met macht zijn die maar blijven duwen om miljoenen mensen hun rechten te ontnemen. Dit besluit heeft effect op de meeste kwetsbaren onder ons.”

,,Het is moeilijk om onder woorden te brengen hoe triest deze dag is", stelt voetbalster Rapinoe. ,,Voor mij persoonlijk, voor mijn ploeggenoten en voor alle mensen op wie dit effect heeft. Het zal de onderlinge ongelijkheden alleen maar groter maken. We weten dat dit er niet voor zorgt dat mensen geen abortus meer zullen laten plegen, maar wel dat mensen geen veilige abortus meer kunnen laten plegen. Ik kan niet bevatten hoe triest en gemeen dit is.”

Volledig scherm Beeld van een protestbijeenkomst in Nashville, Tennessee. © AFP

Oud-turnster Biles laat met name via twitter van zich horen. ,,Ik kan mijn telefoon maar beter wegleggen, voor ik echt zeg wat ik ervan vindt", stelt ze, terwijl ze ondertussen een groot aantal berichten retweet van mensen die woedend zijn over het besluit.

Basketballer LeBron James deelde de boodschap van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama, waarin die de uitspraak van het Hooggerechtshof over abortus ,,verwoestend” noemt. ,,Het gaat allemaal om macht en controle", aldus de sterspeler van de LA Lakers.

Knielende wielrensters

Amerikaanse wielrensters hebben voorafgaand aan de wegwedstrijd bij de nationale kampioenschappen geprotesteerd tegen de wetgeving. Tijdens het Amerikaanse volkslied besloten de meeste rensters naast hun fiets te knielen. Via de sociale media hadden ze vooraf hun protestactie al aangekondigd. Slechts enkele rensters bleven staan en hielden tijdens het volkslied hun hand op hun hart.

De Amerikaanse wielerkampioenschappen vinden plaats in Knoxville in de staat Tennessee, waar het recht op abortus vermoedelijk ook verdwijnt. Honderden inwoners van Knoxville protesteerden tegen het omstreden besluit van het Hooggerechtshof.

Na het kniel-protest van de wielrensters bij de start prolongeerde Kendall Ryan haar Amerikaanse titel. Ze had op het podium gezelschap van twee ploeggenotes. Coryn Labecki van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma eindigde in Knoxville als vierde.

