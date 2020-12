Waarom Team DSM eigenlijk nog steeds Team Sunweb is

Door Pim Bijl



Cees Bol en Floortje Mackaij toonden vanmiddag de nieuwe outfit: zwart met twee verticale lichtblauwe strepen. Ergens voelde het als een einde van een tijdperk. In het zwart met wit en met Sunweb op de borst leverde Tom Dumoulin voor de ploeg in 2017 een prestatie voor de eeuwigheid. De Giro-winst, als ultiem bewijs dat het kon: een grote ronde winnen met de eigengereide visie en aanpak van Iwan Spekenbrink en co.