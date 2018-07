Waarom de liefde voor de fiets het wint van de fysieke malheur

Met een van pijn vertrokken gezicht ligt Wout Poels op een warme zomerdag in 2012 in de berm van een Franse provincieweg. De Nederlandse wielrenner is tijdens de zesde etappe van de Tour de France ten val gekomen. Ruim 350 kilometer verderop, in het Limburgse Blitterswijck, zien zijn moeder en broers de akelige beelden op televisie voorbijkomen. Hoe gaat dit aflopen?



Gisteren startte de 105e editie van de Ronde van Frankrijk. Als er één wielerwedstrijd is waar veel én spectaculair wordt gevallen, is het de Tour wel. Iedereen heeft nog op zijn netvlies hoe Johnny Hoogerland in 2011 in het prikkeldraad werd getorpedeerd.

Achtergrond

In het net verschenen boek Pijn in het Peloton gaan schrijvers Frans Bevers en Pieter Cramer verder dan de val van Poels en andere bekende Nederlandse profrenners. De oorzaak, de psychische schade en de revalidatie die vaak in alle anonimiteit gebeurt. ,,Als renners geblesseerd raken, verdwijnen ze een tijdje naar de achtergrond, totdat ze weer op hun fiets stappen. Maar die tussenliggende periode vonden wij juist interessant'', zegt Bevers.



Voor het boek spraken de twee wielerliefhebbers met ruim vijftig personen. Van renners tot fotografen en van artsen tot koersdirecteuren. Publiceert een fotograaf een foto van een zwaargewonde of overleden renner wel of niet? Wat gaat er in het hoofd van een renner om, als hem weer een lange revalidatie te wachten staat? Cramer: ,,Het leed moest een keer gevangen worden."

Volledig scherm Pieter Cramer (links) en Frans Bevers gaan in hun boek in op de revalidatie van wielrenners. © Guus

Kiezelsteentje

Terug naar Poels in 2012. Hoewel hij nauwelijks kan lopen, besluit hij toch verder te fietsen. Tegen beter weten in. Elk kiezelsteentje waar hij overheen rijdt, voelt als een harde klap in zijn maag. Er zit niets anders op dan af te stappen. De opgelopen schade leest als een boodschappenlijstje: een gescheurde milt, gescheurde nier, klaplong en drie gebroken ribben. Maar de liefde voor de fiets is sterker dan de fysieke malheur.



Zie ook Lucien de Louw, de profwielrenner uit Oss die in 2009 door een valpartij een dwarslaesie oploopt. Ook aan hem hebben Bevers en Cramer enkele bladzijdes gewijd. De Louw heeft zijn liefde voor de fiets nooit opgegeven. Donderdag nog twitterde hij een foto op een ligfiets, met de begeleidende tekst: omdat fietsen nog steeds geweldig is. ,,De vastberadenheid van wielrenners om telkens weer terug te komen is indrukwekkend'', zegt Bevers.

Intensive care