Waar rijden de Nederlandse renners zich warm?

Het wielerseizoen is al langer dan een maand onderweg, maar alleen de echte wielergekken wisten zich te interesseren voor de Tour Down Under en Ronde van Colombia. Voor hen begint het wielerseizoen pas als op de Belgische televisie de klanken van Sporza-commentatoren Michel Wuyts en José De Cauwer de woonkamer in worden geslingerd. Op zaterdag 2 maart wordt het wielerseizoen met de Omloop Het Nieuwsblad officieus in gang geschoten. Tot zo'n tien jaar geleden stelden de voorbereidingskoersen in de warme oorden van Europa - of zelfs ver daarbuiten - weinig voor. Tegenwoordig zijn er in januari (Tour Down Under, Cadel Evans Great Ocean Road Race) en februari (UAE Tour) al belangrijke WorldTour-punten te verdienen. Ongetraind de winter uit rollen zit er dus niet meer in; in februari moet de conditie al meer dan op orde zijn.

Iedereen heeft gekoerst, behalve Dumoulin

De internationale toprenners waren de afgelopen weken te vinden in Australië, Argentinië, Colombia, het Midden-Oosten of gewoon in Frankrijk en Spanje. Richie Porte maakte op 'zijn’ Willunga Hill indruk door voor de zesde keer de koninginnenrit in de Tour Down Under te winnen. Chris Froome, Nairo Quintana en Miguel Angel Lopez maakten hun opwachting in Colombia, waar Quintana de slotetappe pakte en Lopez de eindwinst. Froome beperkte zich tot kopwerk voor het supertalent Egan Bernal. Hun ploegmaat en Tourwinnaar Geraint Thomas reed ietwat anoniem rond in Valencia.

Dumoulin en Kelderman beginnen het seizoen dus in het Midden-Oosten, ploegmaat Sam Oomen trapt vandaag af in de Ronde van Algarve. De 23-jarige Oomen maakt komende zomer zijn debuut in de Tour de France en zou zomaar kunnen uitgroeien tot een van de revelaties van het seizoen. In de Algarve komt hij onder andere Wout Poels tegen, die in januari al in Australië actief was en verdienstelijk derde werd in de Tour Down Under. Steven Kruijswijk komt ook vandaag voor de eerste keer in actie. De kopman van Jumbo-Visma rijdt de Ruta del Sol.



Niki Terpstra (10) en Dylan van Baarle (12) hebben al flink wat wedstrijddagen in de benen. Terpstra, vorig jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen, bereidt zich in Oman voor op de voorjaarsklassiekers. Van Baarle kiest voor een andere weg. Hij won Down Under de Herald Sun Tour en rijdt zich in de Algarve warm voor het openingsweekend. Mathieu van der Poel gooit het helemaal over een andere boeg; hij start donderdag met de cross van Hulst nog vers in de benen aan zijn wegcampagne. Niet in Spanje of het Midden-Oosten, maar in Turkije. Voor hoofdsponsor Corendon is de Ronde van Antalya namelijk een belangrijke koers.