Vuelta in 2022 met drie etappes in Nederland: ‘We gaan er een prachtig evenement van maken’

,,Geweldig nieuws dat we nu de officiële startdatum weten. We hebben zo lang naar de start van La Vuelta in Nederland uitgekeken, nu weten we dat het er écht van gaat komen. Samen met inwoners, ondernemers en onze gasten gaan we er een prachtig evenement van maken”, zegt Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht.

Eerder was al bekendgemaakt dat de Vuelta met een ploegentijdrit in Utrecht van start zou gaan. Die is op vrijdagavond 19 augustus. De ploegenpresentatie is een dag eerder ook in Utrecht. De tweede etappe gaat zaterdag 20 augustus van Den Bosch naar Utrecht en zondag 21 augustus trekken de renners door het Brabantse landschap in een etappe die zowel begint als eindigt in Breda.