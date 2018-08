Vuelta-doelstelling Mollema en ploegleider niet op één lijn

Bauke Mollema doet voor het eerst sinds 2013 weer mee aan de Ronde van Spanje. De 31-jarige Nederlander is door zijn ploeg Trek-Segafredo aangewezen als kopman. Maar hij blijft, gek genoeg in tegenstelling tot zijn ploegleider, bescheiden over zijn ambities.

,,Het algemeen klassement is deze Vuelta niet mijn doel'', schreef Mollema op Twitter. Eerder had hij al laten doorschemeren voor ritzeges te willen gaan.



De Trek-ploeg had in een persbericht juist gemeld dat een plek in de top vijf van het klassement het doel is van Mollema. ,,Het hele team gaat Bauke helpen om hem zo goed mogelijk naar Madrid te brengen'', zegt ploegleider Jaroslav Popovitsj. ,,Als alles goed gaat, weten we zeker dat hij in de top vijf kan eindigen.''

In de Tour de France kon Mollema als gevolg van een valpartij niet meedoen om een hoge klassering. De geboren Groninger was nog wel twee keer dicht bij een ritzege. Een week na de Tour eindigde Mollema als tweede in de Clásica San Sebastián. Hij werd daar in de sprint geklopt door zijn Franse medevluchter Julian Alaphilippe.

Mollema won vijf jaar geleden tijdens zijn laatste deelname aan de Vuelta een etappe. Hij verraste iedereen toen met een ultieme aanval in de laatste honderden meters van de etappe naar Burgos. De klimmer krijgt vanaf zaterdag steun van de 38-jarige Spanjaard Markel Irizar, de Italiaanse renners Gianluca Brambilla, Fabio Felline, Giacomo Nizzolo en Nicola Conci, de Amerikaan Kiel Reijnen en Matthias Brändle uit Oostenrijk. De 73ste editie van de Vuelta begint met een individuele tijdrit van 8 kilometer door Málaga.