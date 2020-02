Vrouwenversie Amstel Gold Race met meer teams en hoger prijzengeld

Eindzege Pogacar Nederlands kampioen Jakobsen troeft Groenewe­gen af in slotrit Ronde van Valencia

9 februari Fabio Jakobsen heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Valencia gewonnen. De Nederlands kampioen van Deceuninck-Quick Step was na een rit van nog geen honderd kilometer in Valencia de snelste na een massasprint, voor concurrent én landgenoot Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), winnaar van twee etappes in de Spaanse rittenkoers.