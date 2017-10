'Vrijwel geen kasseienstroken in Tour de France 2018'

Het Franse La Voix du Nord meldde vorige maand dat de negende etappe van de Tour in Compiegne zou starten en door Roubaix zou gaan. Zo zou de 13 kilometer lange kasseienstrook die ook in 2010, 2014 en 2015 werd afgelegd weer terugkeren in het parcours. Nord Eclair spreekt dat tegen: de etappe, die over slechts 150 kilometer zal gaan, begint in Arras en eindigt in Roubaix.



Volgens het medium zijn de enige plekken waar op kasseien wordt gereden de Carrefour de l'Arbe en Gruson. Mogelijk wordt Camphin-en-Pévèle daar nog aan toegevoegd.



De route voor de Tour in 2018 wordt volgende week dinsdag bekendgemaakt. Het enige dat al is bevestigd, is het 'Grand Départ' in de regio Vendée.