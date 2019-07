Vos wint La Course op indrukwekkende wijze

Annemiek van Vleuten verdedigde haar titel, Anna van der Breggen kon de wrange nasmaak van haar tweede plaats van een jaar geleden deels wegpoetsen, maar het was routinier Marianne Vos die de zesde editie van La Course op haar naam schreef.

Door Lisette van der Geest

Ze wordt inmiddels een veterane in haar sport genoemd, maar dat komt misschien nog wel meer door haar indrukwekkende palmares dan door haar leeftijd. Vandaag schreef Marianne Vos, 32 jaar inmiddels, een nieuwe overwinning bij op haar erelijst. De vrouw die zich in het verleden zo hard inzette voor de aandacht voor het vrouwenwielrennen én voor een rol in de Tour de France, won in Pau haar tweede La Course met een indrukwekkend slot.

Het lijstje met namen van favorieten voor de eindoverwinning in La Course was vooraf vooral een overzicht van Nederlandse vrouwen. Annemiek van Vleuten is in vorm, zo bewees ze afgelopen week met haar winst van de Giro Rosa, de voor vrouwen grootste meerdaagse wielerkoers op de kalender. Ze zou de olympische route gaan verkennen in Tokio, maar die reis werd verplaatst en Van Vleuten ging via Nederland naar Frankrijk. Van Vleuten kon bovendien voor een unieke trilogie zorgen door voor de derde keer op rij te winnen, in 2017 en 2018 was ze ook al de beste.

Anna van der Breggen was ook in vorm. De vrouw die in 2015 de tweede editie van La Course op haar naam schreef en hier haar kans zag haar nare ervaring van een jaar geleden voor een betere herinnering te vervangen – want welke wielerkenner zag niet hoe Van der Breggen een jaar geleden leek te soleren naar de zege, tot ze in de laatste meters werd ingerekend door Van Vleuten?

Maar ook de naam van Vos viel veel. Ze is in vorm. Dat liet de renster van CCC Liv in de Giro Rosa, waar ze goed was voor liefst vier etappezeges, al zien. Bovendien lag het parcours in Pau haar wel, met 112 kilometer en 1.773 hoogtemeters, waaronder een klimmetje van 1,1 kilometer met de Côte d’Esquillot.

,,De ploeg deed geweldig werk”, zei Vos na afloop tegen de NOS. Even dacht ze dat koploopster Amanda Spratt, ploeggenoot van Van Vleuten bij Mitchelton-Scott, naar de winst zou soleren, maar in de laatste honderd meter van het parcours dat later vandaag ook door de mannen wordt gebruikt voor hun dertiende etappe voor de individuele tijdrit – de vrouwen reden het traject vijf keer - denderde Vos over haar heen.

Jarenlang was Vos met afstand het bekendste gezicht in het vrouwenwielrennen, het boegbeeld van de Nederlandse ploeg. Een rol die ze soms schuwt, om de aandacht heeft Vos nooit gefietst. Ze kijkt breder dan haar eigen prestaties. Slechts een paar weken geleden stond Vos nog kinderen aan te moedigen tijdens een ludieke race in Beeksebergen voor een bijeenkomst ter promotie van de toekomst van het fietsen. Dat een vrouwenkoers deel uitmaakt van de Tour de France, al is het momenteel maar één etappe, is deels aan haar inzet te danken. Nog uithijgend voor de camera op de vraag hoe belangrijk haar overwinning is antwoordt Vos: ,,Hoe belangrijk dit is kan ik niet helemaal zeggen, maar het is een heerlijk gevoel.”