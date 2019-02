Vos voorbij wereldkampioene Cant op ranglijst

VIDEO Van der Poel: Dit is de bekroning van een fantas­tisch seizoen

3 februari Na weer een topseizoen en zeker na de verkenning van het parcours vrijdag had Mathieu van der Poel er alle vertrouwen in dat hij de wereldtitel veldrijden kon veroveren. ,,Maar je moet nog wel de benen hebben’', vertelde hij in het Deense Bogense waar hij met vertrouwd machtsvertoon de zege opeiste. Een vanzelfsprekendheid was dat niet: de afgelopen twee jaar had Van der Poel als topfavoriet naast de regenboogtrui gegrepen.