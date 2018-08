Vos slaat opnieuw toe in Zweden

De 31-jarige wielrenster sprong in de finale van de rit over 141 kilometer in de laatste bocht op indrukwekkende wijze weg uit de voorste groep van het sprintende peloton en reed uitgelaten alleen over de finish. Haar voorsprong op nummer twee Kirsten Wild bedroeg een paar seconden. De Finse Lotta Lepistö, de winnares van vorig jaar, kwam als derde binnen.

,,Marianne is in vorm'', sprak ploegleider Jeroen Blijlevens (WaowDeals Pro Cycling) opgetogen. ,,Dat hebben we de afgelopen weken allemaal kunnen zien, met als resultaat meerdere fraaie overwinningen. Ook hier in Zweden zijn het weer haar persoonlijke klasse en gogme die het absolute verschil maken.''

Vos zegevierde eerder in deze wedstrijd in 2013 en 2009. Vorig jaar moest ze in Vargarda genoegen nemen met de tweede plek. Bij het EK ruim een week geleden in Glasgow behaalde Vos eveneens zilver.