Vos klopt Kennedy op de streep

Van Vleuten begint Giro Rosa met flink verlies in ploegen­tijd­rit

5 juli Annemiek van Vleuten, vorig jaar eindwinnares, is met haar Australische team Mitchelton-Scott als vierde geëindigd in de openingsetappe van de Giro Rosa, oftewel de Ronde van Italië voor vrouwen. Haar team gaf in de ploegentijdrit over 18 kilometer van Cassano Spinola naar Castellania 53 seconden toe op de Duitse formatie Canyon SRAM Racing. De Poolse Katarzyna Niewiadoma is de eerste drager van de roze trui.