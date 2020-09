Vos finisht als vierde: ‘Heel mooi om zo het spel te kunnen spelen’

,,Ik baal hier niet van een vierde plaats”, aldus Vos. ,,Ik denk dat de sterksten in de wedstrijd vooruit waren. Ik kan gewoon super tevreden zijn met mijn wedstrijd.” Vos lanceerde op het klimmetje als het ware haar landgenoten. ,,Dat was ook het plan. Amy Pieters zat eerst mooi mee in de kopgroep, dus dat was ook al fijn. Daarna hebben we het plan goed uitgevoerd, je moet er alleen nog wel de benen voor hebben. Het is heel mooi om zo het spel te kunnen spelen. Het zorgt voor een voldaan gevoel. Eigenlijk kan het niet beter.”



De Nederlandse ploeg domineerde de wedstrijd in Imola. De aanval van Van der Breggen op de eerste van de twee beklimmingen was volgens Vos gepland. ,,We waren vandaag weer ijzersterk”, aldus de Brabantse, die aangaf dat de ploeg tactisch kon rijden met de dominantie van Van der Breggen en Van Vleuten. ,,Het was de bedoeling om aan te vallen in de vierde ronde, maar de koers moest het ook toelaten.”