Voormalig wielrenner Lieuwe Westra (40) overleden

Westra werd in 2009 prof bij Vacansoleil. De voormalig stratenmaker won in zijn eerste jaar meteen een rit en het eindklassement in de Ronde van Picardië. In 2012 pakte hij zijn eerste zege in de WorldTour met een ritoverwinning in Parijs-Nice. Hij sloot de rittenkoers af als tweede achter de Brit Bradley Wiggins. In hetzelfde jaar pakte hij zijn eerste van twee nationale titels tijdrijden. In 2014 won Westra ritten in de Ronde van Catalonië en het Critérium du Dauphiné en hielp hij Vincenzo Nibali aan de eindzege in de Tour de France.